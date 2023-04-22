تزامناً مع عرضه.. أزمة تصيب فيلم "هارلي" لمحمد رمضان

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تدخلت نقابة المهن السينمائية في مصر برئاسة المخرج مسعد فودة، وأصدرت بيانا شديد اللهجة تعقيبا على ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواصلة فيلم "هارفي" بطولة محمد رمضان، في تصوير الفيلم لأكثر من 54 ساعة.وقالت النقابة في بيانها الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن استمرار التصوير في فيلم "هارلي" لمدة 54 ساعة، أثار حفيظة العاملين بالحقل السينمائي وعلى رأسهم نقابة المهن السينمائية التي سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.وأوضحت النقابة أنه تم استدعاء ممثلين عن شركة "رويال صن" للإنتاج الفني والتوزيع المنتجة للفيلم، والقائمين على العمل الذين أقروا بصحة الواقعة وتعهدوا بعدم تكرار ذلك، وأكدت الشركة احترامها للقواعد والقوانين والأطر المهنية التي تحددها نقابة المهن التمثيلية.ووجهت النقابة "لوما شديدا" للشركة المنتجة وأكدت على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية في حال تكرر الأمر، "حفاظا على الصالح العام لأطراف العملية الإنتاجية".وقررت النقابة "تشكيل لجنة قانونية مهنية من الخبراء لإعداد نموذج آلية عمل ملزمة تتضمن كافة الضوابط والعلاقات المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات".وحظي بيان النقابة بتفاعل عدد من العاملين في الوسط الفني، فكتب المخرج كريم العدل عبر صفحته أنه تواصل مع المسؤولين في النقابة وأنه لم يكن في مقدرتهم فرض أي عقوبة بسبب وجود خلل في اللوائح، حيث لا توجد عقوبة جزاءات على عدد ساعات العمل، وبناء عليه سيتم تشكيل لجنة لتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بساعات العمل والعقوبات أيضا التي سيتم فرضها في حال تجاوزت عدد الساعات المسموح بها سواء على المنتج أو أعضاء النقابة.