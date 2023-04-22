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فنون ومشاهير

"مش عارف أوصف"... طفل "تحت الوصاية" يوجه رسالة لمنى زكي

Lebanon 24
22-04-2023 | 12:44
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ترك الطفل عمر شريف بصمة له في مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة الفنانة منى زكي، ووجه بعد انتهاء العمل الدرامي رسالة إلى الأخيرة، محتفيا بهذه الفرصة المميزة.

وكان شريف قد جسد دور ابن منى زكي في "تحت الوصاية"، وقال في رسالته التي دونها عبر حسابه في فيسبوك: "شكرا على الفرصة الكبيرة اللي ادتيهالي إني أشتغل مع حضرتك.. شكرا على ثقتك فيا.. أتمنى أكون قدها.. اتعلمت من حضرتك كتير أوي على المستوى الفني و الشخصي".
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وأضاف: "مش عارف أوصف قد إيه كنتي حنينة عليا ورا الكاميرا وده طمني وساعدني أكون أحسن، الشغل معاكي حاجة هفضل أفتخر بيها طول حياتي.. أشوفك قريب يا حنان.. وهخلى بالى من فرح #تحت_الوصاية".
 
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