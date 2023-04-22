Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة الممثل محمد قنوع بشكل مباغت.. وداعاً نجم "العربجي"!

Lebanon 24
22-04-2023 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1059840-638177964654824941.jpg
Doc-P-1059840-638177964654824941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي النجم السوري محمد قنوع عن عمر ناهز الـ 49 عامًا، وأشارت المعلومات إلى ان سبب الوفاة المباغتة احتشاء في عضلة القلب.

وينتمي الممثل الراحل إلى عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.
Advertisement

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

والجمعة، لقت شخصية "شومان" التي قدمها الممثل السوري محمد قنوع في مسلسل "العربجي" حتفها، وقام الممثل السوري الراحل محمد قنوع بنعيها عبر حسابه الخاص.

ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: "وداعا شومان" على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-22
14:00 | 2023-04-22
12:44 | 2023-04-22
11:51 | 2023-04-22
11:00 | 2023-04-22
08:00 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website