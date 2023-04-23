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فنون ومشاهير

مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2023 | 00:40
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في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع صوتي مسرب لـ"جو"، ابن الفنان الراحل جورج الراسي، كشف من خلاله تعرضه للتعنيف من قبل والدته جويل حاتم ووالدها الدكتور جو حاتم.

وبحسب التسجيل الذي نشرته صفحة تحمل اسم "golden star gold" على انستغرام، فإن المحادثة جرت في مكتب المعالجة النفسية لـجويل حاتم، حيث تواجد جو وعمته ساندرين شقيقة جورج الراسي، حيث راح جو يبكي بشدة ويكشف ما فعلته والدته به من ضرب وتعنيف وأذية، بينما سُمع صوت جويل وهي تشتم وتصرخ بقوة، لترد عليها شقيقة جورج بالقول: "شفتي ليه ما بيحبك، لانك بتضربيه بالبيت".(الجديد)
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