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فنون ومشاهير

قبل وفاته بساعتين عانق ابنته وكأنّه يودّعها.. فيديو للممثل الراحل محمد قنوع ينتشر

Lebanon 24
23-04-2023 | 03:37
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في الساعات الماضية انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عناق الممثل السوري الراحل محمد قنوع لابنته في مشهد بدا فيه وكأنّه يودّعها قبل رحيله بساعتين كما علّق احد المتابعين.

وحقق الفيديو تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل وعلق المستخدمون عليه بأنّ قنوع يظهر وكأنّه يشعر بأنّه سيرحل.
 
 
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وكانت نقابة الفنانين السوريين أعلنت أمس وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما إثر نوبة قلبية فاجأته مساء.

وكتبت صفحة النقابة الرسمية على "فيسبوك": "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

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