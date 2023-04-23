هل سيعود سعد لمجرد مُجدداً إلى السجن؟ هذا ما كشفه محاميه الفرنسي

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علّق محامي الفنان المغربي سعد لمجرد على الاخبار المتداولة حول خروج موكله من سجنه في فرنسا بشرط ارتدائه سوارا لمراقبة حركته وأن جواز سفره هو محجوز لدى السلطات الفرنسية.وقال المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، في تصريحات صحافية، أن قضية سعد لم تنته بعد، نافيا احتمالية ان يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.وكشف المحامي ان إطلاق سراح لمجرد من السجن كان دون قيد أو كفالة مالية. (الجديد)