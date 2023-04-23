بعد انتهاء رمضان.. فضائح "جعفر العمدة" الى العلن وما قصة الغيرة؟







وقالت صدقي في حديث صحافي إنها بدورها كانت قريبة من جميع أفراد فريق العمل، حيث حرصت على تكوين صداقة تجمعها بهم؛ لأن هذا يظهر على الشاشة، ويجعل الجمهور أكثر قربا منهم، مبينة أنها تتواصل مع الفريق حتى هذه اللحظة.

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وأشارت صدقي إلى الخلافات التي حدثت بين أبطال العمل بسبب تتر المسلسل، قائلة: "البنات كان في خلافات على التتر وكانوا مصعبين الدنيا وقولتلهم الأفيش ده اللي كله بيتخانق عليه دي وقت وهيطير والتتر بيتشال بعد أول يوم ومتعملوش مشاكل لأن دورك اللي هيبقى بس كنت مقدرة أن هما لسه صغيرين". تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن كواليس تصوير مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن دراما رمضان، مشيرة إلى وجود "غيرة" بسيطة بين بطلات العمل، رغم حالة الحب التي جمعتهن.وقالت صدقي في حديث صحافي إنها بدورها كانت قريبة من جميع أفراد فريق العمل، حيث حرصت على تكوين صداقة تجمعها بهم؛ لأن هذا يظهر على الشاشة، ويجعل الجمهور أكثر قربا منهم، مبينة أنها تتواصل مع الفريق حتى هذه اللحظة.وأشارت صدقي إلى الخلافات التي حدثت بين أبطال العمل بسبب تتر المسلسل، قائلة: "البنات كان في خلافات على التتر وكانوا مصعبين الدنيا وقولتلهم الأفيش ده اللي كله بيتخانق عليه دي وقت وهيطير والتتر بيتشال بعد أول يوم ومتعملوش مشاكل لأن دورك اللي هيبقى بس كنت مقدرة أن هما لسه صغيرين".



وأكدت شعورها بالخوف من النجاح الذي حققته في مسلسل "جعفر العمدة" من خلال شخصية "صفصف"، نظرا لصعوبة انتقائها الأدوار بعده، وحرصها على المحافظة على مستواها الفني وأدائها الجيد.

وأضافت: "كل الأدوار اللي هتجيلي بعد كدة هتبقى صفصف، ولما نجح دوري في حسن أرابيسك، جالي أدوار بعدها نفس شخصية توحيدة في المسلسل، وأنا كنت برفض، أنا كنت خايفة على نجاح توحيدة، وصممت أبعد عن الشعبي".

وواصلت صدقي حديثها: "أنا بعتبر إن نجاحي في المسلسل ده هو نجاح لبنات جيلي كله، هما دلوقتي محدش مهتم بينا، وبيحاول ينزلونا درجة ثانية وميستغلوش خبراتنا وبيستسهلوا".





وحول الشبه بينها وبين "صفصف"، تحدثت صدقي: "في تشابه كبير بيني وبين صفصف، أنا شعنونة، بس الناس بتفهمني غلط، أنا مش بعرف أزوق الكلام، والقريبين مني أوي فاهمين ده أوي، اللي عارفني فاهم ده، واللي مش عارفني كويس هيتخض".