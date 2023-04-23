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فنون ومشاهير

نجوم عوّضوا غيابهم في رمضان بالمشهد الواحد

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:00
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رغم أن تجربة الـ15 حلقة أثرت السباق الرمضاني الحالي، وأتاحت لعدد كبير من النجوم فرصة الظهور على شاشات الدراما، لكنّ فنانين كثراً تغيبوا عن السباق، وقرروا تعويض هذا الغياب بقبول الظهور كضيف شرف في مسلسل، وإن من خلال مشهد واحد فقط، والطريف أنهم خطفوا الأنظار بظهورهم اللافت والمميز ضمن أحداث هذه الحلقات.
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مسلسل "الكبير أوي 7" أبرز الأعمال الدرامية التى جذبت نجوماً للظهور كضيوف شرف، منهم الفنانة اللبنانية نور التي ظهرت في الحلقات الأولى كطبيبة متخصصة فى العلاقات العاطفية... وآيتن عامر التي برزت أيضاً من خلال الظهور في شخصية "شروق" التي تخدع رواد مواقع التواصل من أجل الشهرة وقدمت مشاهدها بطريقة كوميدية، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها ومع ظهورها الخاطف في موسم رمضان... وكان لنجوم الكرة دور في إحدى الحلقات، وهم: محمد زيدان، سيد معوض، محمد عبد المنصف، محمد ناجي جدو حيث خاضوا مباراة ودّية مع فريق المزاريطة، وواصل الفنان أحمد السقا المشاركة كضيف شرف في الأعمال الفنية من خلال الظهور بشخصيته الحقيقية في المسلسل.

ولاقى ظهور الفنان علاء مرسي في مسلسل "ألف حمد لله ع السلامة" تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة بسبب أدائه الكوميدى في مشاهده القليلة بالعمل... وأكمل ظهوره المميز في المسلسلات، بإحدى حلقات مسلسل "الكبير أوي 7" مع الفنان أحمد مكي، رغم انتقاد البعض له.

أما الفنان بيومي فؤاد فشارك في الحلقات الأولى من مسلسل "جعفر العمدة" بدور والد زينة... كما ظهر في الحلقات الأولى من مسلسل "ألف حمد لله ع السلامة" مع يسرا... وفي مسلسل "جت سليمة" مع دنيا سمير غانم.

وسعى الكثير من النجوم للظهور ولو بمشهد واحد في مسلسل "الكتيبة 101"، منهم: محمد رجب وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني. (لها)      
المصدر: لها
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