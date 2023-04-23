فنان لبناني شهير يربط وفاة الشباب بلقاح كورونا: "قولوا الحقيقة"

إن #لقاح_كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح .
حما الله شبابنا وأطفالنا
وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح .
دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين .…
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 23, 2023
إن #لقاح_كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح .
حما الله شبابنا وأطفالنا
وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح .
دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين .…