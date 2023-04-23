فنان لبناني شهير يربط وفاة الشباب بلقاح كورونا: "قولوا الحقيقة"

أثار الفنان اللبناني زين العمر الجدل، بتصريحه الأخير حول لقاح كورونا، معتبرا انّه يؤدي الى وفاة الشباب، وكتب العمر عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إن لقاح كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح. حما الله شبابنا وأطفالنا. وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح.

دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين.

#قولوا_الحقيقة_مهما_كانت_صعبة

وهنيئاً لكل من رفض أخذ اللقاح.

كل يللي عم بموتوا بالعالم مش صدفة بس هيك".

إن #لقاح_كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح .

حما الله شبابنا وأطفالنا

وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح .

دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين .… — Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 23, 2023 Advertisement