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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يربط وفاة الشباب بلقاح كورونا: "قولوا الحقيقة"

Lebanon 24
23-04-2023 | 10:08
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أثار الفنان اللبناني زين العمر الجدل، بتصريحه الأخير حول لقاح كورونا، معتبرا انّه يؤدي الى وفاة الشباب، وكتب العمر عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إن لقاح كورونا هو السبب الرئيسي في موت كل شباب العالم لعنة الله على كل من جبر العالم بأخذ اللقاح. حما الله شبابنا وأطفالنا. وعلى مسؤوليتي يجب محاكمة كل من كان السبب في اللقاح.
دمروا الإنسان بصحتو من الكبير للصغير الجميع يعانون من سلبيات هذا اللقاح اللعين.
#قولوا_الحقيقة_مهما_كانت_صعبة 
وهنيئاً لكل من رفض أخذ اللقاح.
كل يللي عم بموتوا بالعالم مش صدفة بس هيك".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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