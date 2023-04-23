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فنون ومشاهير

ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 13:45
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إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صورٍ ظهر فيها الإعلامي جو معلوف خلال حفل زفاف، وقد بدا إلى جانبه المحامي أشرف الموسوي.
 
وتفاعل متابعون مع الصور بكثافة، في حين ظنّ بعضهم أنّ المشاهد المتداولة هي بمناسبة زواج جو معلوف، ما دفع بالبعض للإشارة إلى أن الأخير دخل القفص الزوجي. 
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إلا أنه وبعد التدقيق، فقد تبيّن أن المناسبة التي جرى توثيقها هي حفل زفاف جيلبير معلوف، شقيق الإعلامي جو، من السيدة أنطونيلا عبود.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد أقيمت مراسم الإحتفالية في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة عاليه بأجواء عائلية مميزة.
 
 
 
 
 
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