معجب أمسك بيد نانسي عجرم على المسرح ولم يفلتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

بمناسبة عيد الفطر، احيت مؤخرا الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في بغداد وسط حضور جماهيري كبير.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر اجواء الحفل ولحظة دخول نانسي الى المسرح وتقديمها اغنياتها المميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي راح يردد كلمات الاغنيات بعفوية.

واللافت كان ما حصل مع نانسي على المسرح، حيث عمدت الى الاقتراب من الجمهور وتبادل السلام معهم، الا ان احد المعجبين امسك بيدها وبقي متمسكا بها، فما كان منها الا ان خاطبته بعفوية وبطريقة طريفة قائلة: "فيني ارجع اخد ايدي".(الجديد)



