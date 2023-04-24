قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)

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أحدث خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع صدمة في لدى الوسط الفني السوري والعربي بشكل عام، بعدما فارق الحياة اثر ازمة قلبية حادة، تاركا خلفه اعمالا مميزة يستذكره الجمهور من خلالها الى الابد.وبعد انتشار خبر وفاته، تداول عدد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للظهور الاخير للممثل الراحل، حيث كان يحيي ليلة القدر، وبدا متأثرا بشدة وراح يبكي على صوت قارئ القرآن، حيث قال المتابعون إنه كان يشعر برحيله وبدا وكأنه يودع جمهوره.وشيع امس الأحد قنوع، حيث نقل المشيعون جثمانه من مستشفى الشفاء إلى مسجد المزّة الكبير حيث تمت الصلاة عليه بمشاركة عشرات نجوم الفن والمشاهير، وعائلته وأصدقائه.ووثق مقطع فيديو لحظة نقل نعش جثمان قنوع على أكتاف المشيعين والسير به في الشوارع قبل التوجه به إلى مسجد المَزّة الكبير، وسط حالة من البكاء والحزن والصدمة البادية على وجوه المشيعين، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المَزّة.