بعد نجاح "تحت الوصاية"... منى زكي تطلب تغيير هذا القانون

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نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي في موقع الصور الشهير "إنستغرام" صوراً من كواليس مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية" وجّهت من خلالها رسالة الى الجمهور وصنّاع المسلسل، كما طالبت بتعديل قانون الوصاية الخاص بالأمهات اللواتي فقدن أزواجهن ولا يمكنهن أن يصبحن مسؤولات عن أولادهن.وكتبت منى زكي تعليقاً على الصور: "مع انتهاء موسم رمضان حابة أوجّه الشكر لجمهوري في مصر والوطن العربي على كل التشجيع والحب اللي وصلني منكم... شكراً لكل شخص أخد من وقته وكتب كلمة حلوة عن مسلسل "تحت الوصاية"".وقالت: "أتمنى أن يكون المسلسل نقطة بداية لإعادة النظر في قوانين الوصاية وإعطاء الأمهات الحق في رعاية أولادهم". (لها)