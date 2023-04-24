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فنون ومشاهير

إليسا تحسم الجدل حول أسباب حذف إعلانات أغنية ألبومها الجديد

Lebanon 24
24-04-2023 | 14:00
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بعد حذف الدعاية الترويجية لأغنيتها الجديدة "أنا بتمايل على الـBeat"، ردّت النجمة إليسا على الشائعات والأخبار التي تم تداولها عن حدوث أزمة كبيرة بينها وبين الشركة صاحبة حقوق التوزيع.

وعلّقت النجمة على الأمر من خلال تغريدة على "تويتر" كتبت فيها: "كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات، وتوقعوا تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأي وقت وبتتأكدوا ساعتها إنو ما في شيء صحيح من كل اللي انقال".
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وجاء ردّ إليسا بعدما أوقفت شركة "روتانا" الحملة التسويقية التي كانت قد أطلقتها للعمل، وحذفت الإعلانات الخاصة بأول أغانيها، كما ألغت مرحلة العد التنازلي المتعلقة بالألبوم. وعقب نشر اليسا تغريدتها، عاودت الشركة المسؤولة عن التوزيع بث الدعاية الترويجية للأغنية المقرر طرحها رسمياً عبر القناة الموثقة للنجمة اللبنانية على "يوتيوب".




المصدر: لها
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