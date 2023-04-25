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فنون ومشاهير

"انظروا من هنا".. فنانة عربية تكشف وجود بيكيه مع حبيبته الجديدة في دبي (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2023 | 05:00
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ظهر نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه برفقة حبيبته كلارا شيا في أحد فنادق مدينة دبي.
 
 
وهذه هي الرحلة الأولى التي تجمع الثنائي منذ إعلان انفصاله عن أم أولاده المغنية الكولومبية شاكيرا، وارتباطهما رسمياً.
 
 
ومن المفترض أن يحتفل بيكيه بهذه الرحلة الرومانسية بعيد ميلاد كلارا الـ 24، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
بدورها، شاركت المطربة العراقية شذى حسون المقيمة في دبي، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها في "إنستغرام"، يظهر بيكيه مع حبيبته، وعلقت قائلة: "انظروا من هنا"، مضيفة: "بيكيه طليق شاكيرا وحبيبته من برج العرب".

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وظهر بيكيه في المقطع وهو يرتدي نظارة شمسية وشورتا أزرق فاتح اللون مع تي شيرت أبيض، فيما ظهرت كلارا وهي ترتدي قميصا أسود وشورتا بيج، بينما كانت تحمل وردة حمراء في يدها.
كما أظهر الفيديو بيكيه وهو يعتذر من سيدة وطفل على ما يبدو طلبا منه أخذ صورة تذكارية، ليغادر المكان وتتبعه صديقته الشابة.
ومن المتوقع أن يعود الثنائي في نهاية الأسبوع إلى برشلونة، حيث ستبقى كلارا هناك، فيما يتابع بيكيه وجهته إلى ميامي من أجل لقاء طفليه بعد أن انتقلا للعيش هناك مع والدتهما، وفق ما ذكرته الصحيفة. (العربية)
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