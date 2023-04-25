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فنون ومشاهير

ظهرت بحمالة صدر.. جورجينا رودريغز بإطلالة "جريئة" والجمهور السعودي يهاجمها: احترمي الدولة وشعبها (صور)

Lebanon 24
25-04-2023 | 03:29
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أطلّت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في ألبوم صور جديد نشرته عبر حسابها في "انستغرام"، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة "ألو يوغا Alo Yoga" الأميركية.
 
 
وظهرت جورجينا في الصور وهي ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.
 
 
 
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تلك الصور عرّضت جورجينا لهجوم من قِبَل بعض المتابعين العرب والسعوديين، فقد ظن البعض منهم أن جلسة التصوير هذه حصلت في السعودية وقال احدهم: "كان لازم تتحرم الدولة التي تعيش فيها"، وأضاف آخر: "طيب احترمي الدولة وشعبها".
 
 
والبعض الآخر دافع عن جورجينا لأن تلك الصور في الحقيقة التقطت في مدريد، حيث سافرت صديقة رونالدو الى المدينة الاسبانية لاستكمال اعمالها مع الشركات التجارية، وقالت متابعة: "لي مو معجبهم شكلها ليش داخلين حسابها تراها مو مسلمة كل شوي ناشبين لها هي الان مسافرة لمدريد وتصور لشغلها ماهي عندكم وش دخلكم فيها". (رصد لبنان 24)
 
 

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