Advertisement

فنون ومشاهير

شاهد.. فضل شاكر يطلق أغنية جديدة باللهجة اللبنانية

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1060445-638180158507474517.jpg
Doc-P-1060445-638180158507474517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر الفار من العدالة، أغنية جديدة على قناته الخاصة على اليوتيوب، بعنوان "ولدنة".
والأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي اباظة، ميكس وماستر روجيه أبي عقل.


ونشر شاكر مقطع من الأغنية عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وعلق قائلا: "صار فيكم تسمعوا اغنيتي لجديدة ولدنة عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب وعلى كافة التطبيقات الرقمية الموسيقية، رأيكم بهمني".

 
Advertisement



كلمات الأغنية:
 
 "ولدنة..  ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني

 ولدنة .. ولا عم بتسايرني؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني، لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني، ولدنة..  ولا عم بتسايرني ؟ 


اوعى تتسلى تروح و تهجرني، اتركني ما تهوى أنيني، أحلف لي .. بحلف لك يميني، تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان، عمري من قبلك ثواني، ليلي بوجودك أغاني، أعطيني من حبك معاني، أعطيني تعيش بأمان، ولدنة..  ولا عم بتسايرني ؟ (et بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:54 | 2023-04-25
09:10 | 2023-04-25
08:39 | 2023-04-25
08:00 | 2023-04-25
07:40 | 2023-04-25
06:45 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website