شاهد.. فضل شاكر يطلق أغنية جديدة باللهجة اللبنانية

أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر الفار من العدالة، أغنية جديدة على قناته الخاصة على اليوتيوب، بعنوان "ولدنة".

والأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي اباظة، ميكس وماستر روجيه أبي عقل.





ونشر شاكر مقطع من الأغنية عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وعلق قائلا: "صار فيكم تسمعوا اغنيتي لجديدة ولدنة عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب وعلى كافة التطبيقات الرقمية الموسيقية، رأيكم بهمني".





"ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني



ولدنة .. ولا عم بتسايرني؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني، لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني، ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟





اوعى تتسلى تروح و تهجرني، اتركني ما تهوى أنيني، أحلف لي .. بحلف لك يميني، تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان، عمري من قبلك ثواني، ليلي بوجودك أغاني، أعطيني من حبك معاني، أعطيني تعيش بأمان، ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ (et بالعربي)