Advertisement

فنون ومشاهير

راغب علامة يبرر ظهور ابنه لؤي بأزياء "نسائية".. شاهدوا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1060458-638180188318216046.jpg
Doc-P-1060458-638180188318216046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في آخر لقاء تلفزيوني معه، دافع الفنان راغب علامة عن ظهور ابنه لؤي مرتديا زيا نسائيا في عدة عروض أزياء.

وقال علامة في لقاء خاص بث بمناسبة عيد الفطر عبر قناة "الجديد": "لؤي تختاره الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وهو يقدم دور عارض أزياء وابني العربي الوحيد الذي وصل إلى هذا المستوى".
Advertisement

وشدد راغب على ان لؤي يمارس عرض الأزياء كهواية ودوره الترويج لخطوط أزياء عالمية كاللون الزهري.

وتابع راغب بسبب لؤي ارتديت اللون الزهري طيلة الصيف.

وأكد ان لؤي لم ينزعج من الحملة ضده معتبرا انها ساعدته أكثر مما أساءت إليه وان آراء المنتقدين لا تهمه.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:45 | 2023-04-25
06:44 | 2023-04-25
05:00 | 2023-04-25
03:29 | 2023-04-25
03:13 | 2023-04-25
02:00 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website