راغب علامة يبرر ظهور ابنه لؤي بأزياء "نسائية".. شاهدوا ما قاله (فيديو)

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في آخر لقاء تلفزيوني معه، دافع الفنان راغب علامة عن ظهور ابنه لؤي مرتديا زيا نسائيا في عدة عروض أزياء.وقال علامة في لقاء خاص بث بمناسبة عيد الفطر عبر قناة "الجديد": "لؤي تختاره الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وهو يقدم دور عارض أزياء وابني العربي الوحيد الذي وصل إلى هذا المستوى".وشدد راغب على ان لؤي يمارس عرض الأزياء كهواية ودوره الترويج لخطوط أزياء عالمية كاللون الزهري.وتابع راغب بسبب لؤي ارتديت اللون الزهري طيلة الصيف.وأكد ان لؤي لم ينزعج من الحملة ضده معتبرا انها ساعدته أكثر مما أساءت إليه وان آراء المنتقدين لا تهمه.