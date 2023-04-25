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فنون ومشاهير

محمد رمضان يكشف عن تعاون جديد مع أغلى رابر في العالم

Lebanon 24
25-04-2023 | 14:00
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كشف الفنان محمد رمضان خلال حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة DMC، عن مشاريعه الغنائية والفنية المقبلة.

وأعلن رمضان عن تعاونه مع الرابر العالمي "فيوتشر"، مؤكداً أن هذا التعاون هو الأول بين نجم عالمي وفنان عربي، قائلاً: "التعاون الفني مطلوب زي التبادل بين الدول، وأنا لا دافع لفيوتشر حاجة ولا هو دافع ليّا حاجة، إحنا شايفين إننا مكسب لبعض".
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كما تحدث محمد رمضان عن مشاريعه الدرامية في موسم رمضان المقبل 2024، موضحاً أنه سيتعاون مع المخرج محمد سامي في عمل درامي جديد يخوض به موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023. (لها)    
المصدر: لها
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