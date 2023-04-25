وصية محمد قنوع.. تفاصيل لافتة عن أمواله وكيف ستُقسّم

بعد خبر وفاته الذي شكل صدمة، انتشرت معلومات تناقلته وسائل اعلام سورية حول وصية الفنان الراحل محمد قنوع، الذي توفي عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة إثر احتشاء في عضلة القلب.

وبحسب المعلومات فانّ قنوع كتب وصيته قبل سنوات ووضعها بأيدي 3 من افراد عائلته اضافة الى المحامي.

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ووفق ما جرى تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الاجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الافصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع.



واشارت المعلومات الى ان الفنان الراحل يمتلك اموالا منقولة وغير منقولة، بالاضافة الى بعض الاصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر.

واوصى قنوع ان تذهب ثلاثة ارباع هذه الاموال لزوجته كونها المسؤولة عن اولاده الاربعة. بينما اوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من امواله لصالح عدد من الجمعيات الانسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالايتام.



وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع من وفاته، خلال شهر رمضان، برفقة ابنته ماسة. (رصد: لبنان 24)