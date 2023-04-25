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فنون ومشاهير

وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:39
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فارق الممثل الكندي سانت فون كولوتشي الحياة عن عمر ناهز الـ22 عامًا، إثر معاناته من مضاعفات عملية تجميلية خضع لها للتشبه بأحد أعضاء فرقة BTS الكورية الجنوبية، والذي يدعى جيمين.

ولقي كولوتشي حتفه في أحد مستشفيات كوريا الجنوبية، نتيجة إصابته بعدوى أثناء إزالته الزرعات التي وضعها في فكه قبل عدة أشهر، حيث كشف وكيل أعماله أنه كان مدركا لمدى خطورة جراحة زراعة الفك، إلَّا أنه أصرَّ على قراره.
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وأوضح وكيل الدعاية والإعلان، إريك بليك، لصحيفة "ديلي ميل" البريطاني أن كولوتشي خضع لـ12 عملية تجميلية أنفق عليها ما يقارب الـ220 ألف دولار، ليبدو نسخة طبق الأصل من النجم الكوري.

وأشار إلى أن الفنان الراحل انتقل من كندا إلى كوريا الجنوبية عام 2019، لدخول مجال صناعة الموسيقى، إذ عمل كمتدرب في واحدة من أكبر ثلاث شركات ترفيه كورية جنوبية. (فوشيا)
 
 

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