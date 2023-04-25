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فنون ومشاهير

فنان شهير يتعرض لعملية نصب.. المتعهد هرب ولم يدفع أجور المغني والفرقة والفندق (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2023 | 09:10
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تعرض الفنان المصري هاني شاكر للنصب، الاثنين، في حفلته الأخيرة بالبحرين، بعد هروب المتعهد دون دفع أجور الفنان وفرقته، غير أن شاكر قرر الغناء للجمهور الحاضر رغم هذه الظروف الصعبة التي يعتذر فيها الكثيرون.

والمتعهد الهارب في اللحظات الأخيرة لم يدفع أيضا مستحقات الفندق الذي استضاف الحفل أثناء عيد الفطر، بحسب ما غردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

ونشرت السعيد عدة تدوينات على "تويتر" و"إنستغرام" بها صورة جواز سفر المتعهد، وأكدت أن المتعهد هرب دون دفع المستحقات لكافة الأطراف، وقالت إنها حجزت 20 تذكرة للحفلة، واستطاعت استرداد ثمنها من شريك المتعهد، مطالبة وزارة الداخلية البحرينية بالتحقيق في الواقعة.

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وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية"، أحيا شاكر الحفل في فندق "الخليج"، وقدم مجموعة من أحلى أغانيه.

وفي بداية الحفل، خاطب شاكر الجمهور الحاضر: "أحترم وجودكم معي جدا جدا، بالرغم من الظروف الغريبة التي حصلت لي وفرقتي في هذه الحفلة، وهروب المتعهد وعدم التزامه بالدفع لي وللفرقة أجرنا، لكن أنا وجودي معكم أحلى من استلام أجري بمليون مرة".


ووسط هتافات وتصفيق الجمهور المحب لشاكر، وعد الفنان المصري جمهوره: "سنقضي أحلى سهرة مع أحلى جمهور في الدنيا، وكل عام وأنتم بخير". (العربية) 
المصدر: العربية
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