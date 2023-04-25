فنان شهير يتعرض لعملية نصب.. المتعهد هرب ولم يدفع أجور المغني والفرقة والفندق (فيديو)

الساده وزارة الداخليه البحرينيه.فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفله بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس واستاذ #هاني_شاكر من جمال اخلاقه نزل يغني للناس دون ان يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين.الكبير كبير يا استاذ وصدقني في #البحرين مايضيع حق في ديره يحكمها الله يحفظه #بوسلمان 👑 pic.twitter.com/y57HZfKHeP
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 24, 2023
الساده وزارة الداخليه البحرينيه.فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفله بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس واستاذ #هاني_شاكر من جمال اخلاقه نزل يغني للناس دون ان يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين.الكبير كبير يا استاذ وصدقني في #البحرين مايضيع حق في ديره يحكمها الله يحفظه #بوسلمان 👑 pic.twitter.com/y57HZfKHeP
بعد انتهاء حفلته في البحرين
#امير_الغناء_العربي#هاني_شاكر
يعتذر للجمهور عن الموقف الذي حدث قبل الحفل بعد هروب المتعهد قبل إعطاء هاني و فرقته و الفندق المبلغ المتفق عليه pic.twitter.com/W1bXLT72gp
— برق نيوز (@barqnewskw) April 25, 2023
بعد انتهاء حفلته في البحرين
#امير_الغناء_العربي#هاني_شاكر
يعتذر للجمهور عن الموقف الذي حدث قبل الحفل بعد هروب المتعهد قبل إعطاء هاني و فرقته و الفندق المبلغ المتفق عليه pic.twitter.com/W1bXLT72gp