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فنون ومشاهير

إطلاق مهرجان لبنان السينمائي الدولي في طرابلس

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:56
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" برنامج الدورة الثانية من "مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة" الذي سيُقام في الفترة الممتدة من 28 ولغاية 30 نيسان على "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني" في مدينة طرابلس، تحت شعار "السينما للجميع " وتحية الى المخرجين الراحلين جورج نصر ورندة الشهال.
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وتأتي الخطوة ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، وبمشاركة أفلام تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك من 32 فيلماً من 18 دولة وهي سوريا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، فرنسا، المغرب ،الجزائر، البحرين، العراق، مصر، أرمينيا ، الأردن، اليمن، السودان، إيران، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، جمهورية التشيك، وبالتعاون مع مؤسسة دون الهولندية.

ويعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين.

وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، حيث يعدُّ المهرجان الذي انطلق عام 2016 الحدث السّينمائيّ المتنقل والذي يقام في عدة مدن لبنانية من صور الى النبطية وطرابلس وبيروت والخيام، وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائيّ، وأفضل فيلم وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثّل، وأفضل ممثّلة، وأفضل تصوير، وجائزة لجنة التحكيم.

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني أن "استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم".
 
 

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