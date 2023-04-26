بعد تعرضه للنصب في البحرين.. هذا ما كشفه الفنان هاني شاكر

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أعلن الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق عن تعرضه لعملية نصب أثناء إحياء حفل غنائي له في دولة البحرين مساء يوم الإثنين وذلك بعد هروب متعهد الحفل من دون أن يدفع له أو لفرقته أو الفندق المقيمين فيه مستحقاتهم.وكشف شاكر لـ"لها" تفاصيل الواقعة قائلاً إنه فوجئ أثناء التحضير للحفل بعدم وجود المتعهد وأنه حاول التواصل معه كثيراً من دون أي فائدة.وقال شاكر إنه فوجئ بإدارة الفندق تطالبه بمصاريف الإقامة واكتشف وقتها أن المتعهد هرب من دون أن يدفع له أو للفرقة أجرهم، حتى الفندق لم يسدد مصاريف الإقامة، وتابع: "قررت أغني في الحفلة رغم الظروف دي لأن الجمهور اللي دفع فلوس التذاكر ملوش ذنب في اللي حصل علشان كده قررت أغني في الحفلة لأن وجودي وسط جمهوري بيعادل ملايين".وكان هاني شاكر قد روّج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستغرام"، وقام بنشر فيديو وعلق عليه قائلا: "جمهوري الحبيب في الخليج نلتقي يوم 24 نيسان، في حفل عيد الفطر المبارك في فندق الخليج في المنامة - البحرين".(لها)