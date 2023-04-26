جورجينا تخطّت حدودها.. تحدّت والدة كريستيانو رونالدو واختلفت معها لهذا السبب!

يشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بأنه لا يتهاون مع أي خطأ يرتكب بحق والدته، فمن يتعدى هذا الخط الأحمر يقصى تلقائياً من قلب كريستيانو حتى وإن كان من أقرب الناس اليه.

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هذا ما يعرفه الجميع عن رونالدو، فعلاقته بأمه من أجمل العلاقات التي تحدثت عنها الصحافة ووسائل الاعلام وحتى مشجعي كرة القدم.

حبيبة رونالدو السابقة عارضة الأزياء إيرينا شايك، التي كان يهيم بها "الدون" حُباً، قرر التخلّي عنها بلمح البصر لأنها تحدّت والدته واختلفت معها.