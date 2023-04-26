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فنون ومشاهير
لؤي علامة يثير الجدل مجدداً.. ظهر بمنشفة الحمام فقط! (صور)
Lebanon 24
26-04-2023
|
09:50
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نشر لؤي علامة، نجل الفنان راغب علامة، صورة عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام".
وظهر علامة عاري الصدر وهو يلفّ منشفة الحمام فقط على خصره.
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