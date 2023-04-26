لؤي علامة يثير الجدل مجدداً.. ظهر بمنشفة الحمام فقط! (صور)

نشر لؤي علامة، نجل الفنان راغب علامة، صورة عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام".

وظهر علامة عاري الصدر وهو يلفّ منشفة الحمام فقط على خصره.