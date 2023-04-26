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فنون ومشاهير

هل نسخ إيد شيران أغنيته الشهيرة من لحن لفنان آخر؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 16:00
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نفى نجم البوب البريطاني إد شيران أمام محكمة في نيويورك، أن يكون قد أقدم في أغنيته "ثينكينغ آوت لاود" على أي سرقة أدبية من أغنية الأميركي مارفن غاي الشهيرة "ليتس غِت إت أون".

وهذه الدعوى هي الثانية من هذا النوع التي يواجهها أمام المحكمة العليا في لندن التي حكمت لصالحه في دعوى اتهمه فيها موسيقيان بالسرقة الأدبية من أحد أعمالهما في أغنيته الواسعة الانتشار "شيب أوف يو".
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أما المدعون هذه المرة فهم ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي الصادرة العام 1973.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كانت موجودة في قاعة المحكمة بأن شيران قال لوكلاء المدعين: "نعم، كتبت "ثينكينغ آوت لاود" مع الملحنة إيمي وادج".

واعتبر الورثة في الدعوى أن "ثمة تشابهاً كبيراً وعناصر مشتركة واضحة" بين أغنية غاي و"ثينكينغ أوت لاود" التي أصدرها شيران عام 2014.

ورأت عائلة تاونسند أن الدليل على ذلك أن فرقة "بويز تو من" مزجت الأغنيتين خلال حفلة لها وأن شيران دمج العملين ضمن أغنية واحدة يؤديها في حفلاته، على ما يظهر مقطع فيديو على الإنترنت.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المحامي كرامب استند خلال جلسة المحكمة إلى مقطع فيديو صوره أحد المعجبين خلال حفلة موسيقية عام 2014 يظهر فيه إد شيران "يدمج" أغنيته مع أغنية مارفن غاي. ورأى المحامي في ذلك "دليلاً ملموساً" وحتى "اعترافاً".

وأقرّ إد شيران بأنه "يمزج أغنية بأخرى" في حفلاته الموسيقية، فيما أكدت وكيلته المحامية إيلين فاركاس أنه ابتكر "ثينكينغ أوت لاود" بشكل مستقل ولم ينسخ "ليتس غِت إت أون" رغم التشابه الموسيقي بين الأغنيتين.

وأشار فريق الدفاع إلى أن "عشرات الأغنيات، لا بل المئات، قبل "ليتس غِت إت أون" وبعدها، تستخدم تواتر الأنغام نفسه أو تواتراً مشابهاً".

وكانت أغنية "ثينكينغ أوت لاود" ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بجائزة غرامي في فئة "أغنية العام" عام 2016.
المصدر: العربية
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