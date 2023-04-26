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فنون ومشاهير

بينهن ربات منزل ومدرسات وطبيبات.. تعرفوا الى ملكات جمال موسكو 2023 (صور)

Lebanon 24
26-04-2023 | 10:29
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أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال موسكو التي أقيمت في مركز "موسكو" الفولكلوري فوز 3 نساء بجائزة "ملكة جمال موسكو" حسب أعمارهن.



وقد نالت جائزة "ملكة جمال موسكو 2023" بفئة الأعمار 20 - 30 عاما أناستاسيا غونتشاروفا مقدمة البرامج التلفزيونية والطبيبة النفسانية.
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ملكات جمال موسكو 2023
 
 
أما جائزة "ملكة جمال موسكو" لفئة الأعمار 30 – 40 عاما ففازت بها أناستاسيا ميلييفا، مؤسسة العلامة التجارية لأزياء النساء.
 
ملكات جمال موسكو 2023
 
وفازت سفيتلانا ميشينا بجائزة "ملكة جمال موسكو الكلاسيكية 2023" بفئة السن 40 – 50 عاما، وهي بطلة العالم في الرقص الرياضي ورقص الباليه.


وتم تكريم 25 مشاركة تأهلن للدور النهائي في المسابقة بالتيجان والشرائط الخاصة. وبينهن ربات منزل ومدرسات وطبيبات ونساء أعمال وموظفات في وزارة الطوارئ وأخصائيات نفسانيات وحقوقيات ومقدّمات برامج تلفزيونية ومصممات أزياء.
 
ملكات جمال موسكو 2023



وبين المشاركات سيّدتان لدى كل منهما 6 أطفال، وتم تكريمهما بجائزة خاصة وهدايا من حركة "أمهات روسيا" الاجتماعية.

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال موسكو" السنوية تقام منذ عام 1998. وقامت بتأسيسها آلا ماركينا، رئيسة مؤسسة "كوكب النساء" الروسية. (روسيا اليوم)
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