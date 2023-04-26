بينهن ربات منزل ومدرسات وطبيبات.. تعرفوا الى ملكات جمال موسكو 2023 (صور)

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال موسكو التي أقيمت في مركز "موسكو" الفولكلوري فوز 3 نساء بجائزة "ملكة جمال موسكو" حسب أعمارهن.







وقد نالت جائزة "ملكة جمال موسكو 2023" بفئة الأعمار 20 - 30 عاما أناستاسيا غونتشاروفا مقدمة البرامج التلفزيونية والطبيبة النفسانية.

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أما جائزة "ملكة جمال موسكو" لفئة الأعمار 30 – 40 عاما ففازت بها أناستاسيا ميلييفا، مؤسسة العلامة التجارية لأزياء النساء.

وفازت سفيتلانا ميشينا بجائزة "ملكة جمال موسكو الكلاسيكية 2023" بفئة السن 40 – 50 عاما، وهي بطلة العالم في الرقص الرياضي ورقص الباليه.





وتم تكريم 25 مشاركة تأهلن للدور النهائي في المسابقة بالتيجان والشرائط الخاصة. وبينهن ربات منزل ومدرسات وطبيبات ونساء أعمال وموظفات في وزارة الطوارئ وأخصائيات نفسانيات وحقوقيات ومقدّمات برامج تلفزيونية ومصممات أزياء.