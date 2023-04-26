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فنون ومشاهير
تفاصيل مثيرة حول قضية سعد لمجرد بعد حادثة الاغتصاب.. هل وضعت المحكمة له سوارا الكترونيا؟
Lebanon 24
26-04-2023
|
14:00
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قبل أيام قضى سعد لمجرد العيد برفقة أسرته، بعد قرار الإفراج المؤقت عنه من قبل المحكمة الفرنسية على ذمة التحقيقات بقضيته الشهيرة باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، لحين الإنتهاء من التحقيقات بعد قبول الإستئناف الذي قدمه محاميه الخاص جان مارك فاديدا.
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شائعات وهمية
بعد أيام من خبراطلاق السراح المؤقت الذي جعل إسم سعد لمجرد يتصدر تريند تويتر خلال الفترة الماضية، خرجت العديد من الشائعات حول هذا القرار ما بين السوار الإلكتروني الذي يرتيده لمجرد خلال فترة السراح المؤقت وبين جواز سفره الذي مازال في عهدة المحكمة والعديد من الأخبار التي لم يعلق عليها لمجرد خلال الفترة الماضية.
وقد نفى مصدر كل ما تردد حول هذه الشائعات حيث ان لمجرد لم يخضع للمراقبة القضائية الذكية عن طريق السوار الإلكتروني كما نشر البعض، وانه ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية كما إلزامه بعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام أو السوشيال ميديا،غير صحيح على الإطلاق؛ فمن الممكن أن يسافر لمجرد خارج فرنسا بشرط أن يكون محل إقامته بفرنسا لحين إنتهاء التحقيقات.
كليب جديد
على صعيد آخر، تصدر هاشتاغ "آش أخبارك" تريند تويتر خلال الأيام الماضية وهي أغنية لمجرد الجديدة التي أعلن عن صدورها خلال الفترة المقبلة، على أن يكون 4 أيار هو تاريخ طرح الأغنية عبر اليوتيوب والأغنية باللهجة المغربية من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي. (نواعم)
المصدر: نواعم
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