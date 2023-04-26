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فنون ومشاهير

تكريم أميركي لمحمد رمضان بعد نجاح "جعفر العمدة"

Lebanon 24
26-04-2023 | 23:00
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أعلن الفنان محمد رمضان من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن تكريمه من المركز الثقافي المصري- الأميركي في ولاية نيويورك، تقديراً لنجاحه في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض في موسم رمضان المنصرم.
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ونشر رمضان صورة للتكريم وعلّق عليها قائلاً: "شكراً المركز الثقافي المصري- الأمريكي بولاية نيويورك شهادة أعتز بها... وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير... ثقة في الله هنهز أمريكا".


كما وجّه محمد رمضان رسالة الى الشباب للتحذير من مخاطر المخدرات من خلال أغنية "طوق نجاة" ضمن أحداث فيلمه الجديد "هارلي"، حيث نشر بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "أغنية "طوق نجاة" فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دائرة المخدرات، لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره "هارلي" في الفيلم". (لها)          
المصدر: لها
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