Advertisement

فنون ومشاهير

من السجن الى المطبخ.. سعد لمجرد يطهو ويرقص مع عائلته وزوجته في أحدث ظهور له (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1061093-638181786021552747.png
Doc-P-1061093-638181786021552747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
بعد اطلاق سراحه بشكل مؤقت من السجن، يحاول المغربي سعد لمجرد أن يستمتع بحياته رفقة أصدقائه المقربين وعائلته.
 
 
وشارك لمجرد مقطع فيديو مع متابعيه، ظهر فيه وهو يمرح بشكل عفوي بجانب أسرته التي تقيم حالياً بجواره في فرنسا.
 
 
ووثق الفنان المغربي فعاليات يومه الذي ابتدأ بالتوجه إلى أحد المحال التجارية من أجل شراء حاجيات وأغراض الطعام، وبعدها توجه الى المطبخ استعداداً للطبخ وظهر وهو يرقص مع عاملة المنزل بطريقة حماسية، وبعدها بدأ بتقطيع شرائح البصل والبندورة.
وشاركت العائلة الرقص معه خلال طبخه الطعام، ونشر لمجرد مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق عليه قائلاً:" الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر. لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي".
 
 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:15 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
04:05 | 2023-04-27
23:00 | 2023-04-26
16:00 | 2023-04-26
14:00 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website