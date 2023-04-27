من السجن الى المطبخ.. سعد لمجرد يطهو ويرقص مع عائلته وزوجته في أحدث ظهور له (فيديو)

بعد اطلاق سراحه بشكل مؤقت من السجن، يحاول المغربي سعد لمجرد أن يستمتع بحياته رفقة أصدقائه المقربين وعائلته.

وشارك لمجرد مقطع فيديو مع متابعيه، ظهر فيه وهو يمرح بشكل عفوي بجانب أسرته التي تقيم حالياً بجواره في فرنسا.

ووثق الفنان المغربي فعاليات يومه الذي ابتدأ بالتوجه إلى أحد المحال التجارية من أجل شراء حاجيات وأغراض الطعام، وبعدها توجه الى المطبخ استعداداً للطبخ وظهر وهو يرقص مع عاملة المنزل بطريقة حماسية، وبعدها بدأ بتقطيع شرائح البصل والبندورة.

وشاركت العائلة الرقص معه خلال طبخه الطعام، ونشر لمجرد مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق عليه قائلاً:" الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر. لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي".