بعد ظهوره مع امرأة أخرى بوضع حميمي.. قادير دوغلو يردّ على أنباء خيانته زوجته نسلهان أتاغول

ردّ الفنان التركي قادير دوغلو على خبر خيانة زوجته الفنانة التركية نسلهان أتاغول.

وقال دوغلو إن الصور المتداولة سربها شخص يريد الاقتراب منه، لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.

وسخر الفنان من مزاعم زواجه من امرأة أخرى، مشيرا وفق تقارير تركية إلى أن لديه امرأة واحدة فقط وهي الفنانة نسليهان أتاغول.

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وأكد دوغلو أن زوجته علقت للمقربين لها بشأن انتشار الصور بأنها "محادثة عادية في بيئة صاخبة" ولم تهتم بشائعات الخيانة.

وكان المتابعون قد تداولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو أظهرت قادير دوغلو وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي" خلال إحدى الحفلات، في حين أكد عدد من الصحفيين الأتراك أن الفنان قد أقدم على خيانة زوجته نسليهان أتاغول، التي ارتبط بها رسميا عام 2016.





وكان الفنان التركي في سهرة مع أصدقائه في أحد الملاهي الليلية في تركيا، وقام أحد المتواجدين في المكان نفسه بتسجيل لحظات رومانسية جمعته بامرأة لم يكشف عن هويتها.



وفي المقطع المسرب، يظهر قادير من الخلف، وهو يراقص امرأة بوضع حميمي.





وفور انتشار الفيديو بشكل واسع على تويتر، عبر متابعو نسليهان عن غضبهم من تصرف زوجها، واتهموه بالخائن و "زير النساء". (فوشيا)