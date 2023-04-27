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فنون ومشاهير

مايا قنوع توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع.. فماذا قالت؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:00
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لا تزال عائلة الفنان الراحل محمد قنوع تعيش صدمة رحيله، وخصوصاً ابنتاه ماسة ومايا اللتان دائماً ما تنشران صوراً وتعليقات عن والدهما الراحل.


ابنته مايا عبرت عن حزنها الكبير لرحيل والدها، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك صورة لها عندما كانت طفلة صغيرة برفقة والدها، وبدأت تعليقها بآية من القرآن الكريم: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِين َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. صدق الله العظيم...". وأضافت: "لله ما أخذ.. وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وإن القلب ليحزن والعين لتدمع.. ولا نقول إلا ما يرضي الرب..".يا بابا يا بابا مابدي اكتب و بحياتي ما توقعت نزل هاد البوست.. الحكي ولاااشي يا حبيبي ولاشي..".
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وتابعت مايا مؤكدة أنها لا تصدق حتى الآن: "مابدي اتقبل و مابدي استوعب..مابدي صدق يا بابا مابدي صدق.. الحمدلله رب العالمين على كل شي.. بس صعب كتير يا بابا والله كتير صعب..أنا مالي منيحة ابدا يا بابا ابدا.. عم نحكي كنا أنا و انت ايمت بدك تجي ع مشروع تخرجي.. و كيف بدك تفوتني على عرسي.. و كتيير كتير قصص صارت ناقصة يا بابا.. يمكن أنا و أنت حطينا غنية بنت أبويا و رقصنا عليا متل مو متفقين نعمل هيك بعرسي..الله يرحمك يا حبيبي.. الله يرحمك يا سندي و ضهري.. الله يرحمك يا رفيقي..يا بابا يا حنون يا كريم..".

 
وأضافت: "يا بابا والله نكسرت كتيير ...رح ضل كل يوم استناك بالليل حتى تبعتلي نايمة و ئلك لا و افتحلك الباب و نحط مسلسل أنا و أنت.. رح ضل كل ما اطلع برا البيت استناك تجي تاخدني عالبيت و نتخانق عالطريق عالأغاني".
 
 
وتابعت:"كل سنة بيوم ميلادي رح استناك تقلي يا فرحتي الاولى مايا....و قصص كتيير كتير....يا أحن أب بالعالم..لا حول ولا قوة الا بالله.. كل الدنية عم تحكي عنك يا حبيبي و اديه انت منيح.. كلشي حكو بس ماحدا بيعرف يا بابا.. ما حدا بيعرف شي..كل الحكي و الكتابة قليلة كتير.. كتير قليلة..كل حياتي معك كانت عز.. حتى جنازتك يا حبيبي عز الدنية كلا يا بابا مارح تعوضني.. والله يا بابا مابعرف كيف بدي عيش والله.. انا بحبك اكتر وحدة بالدنية يا حبيبي و انت بتعرف هاد الشي..ورح استناك.. الله يرحمك يا كلشي بحياتي".
وتفاعل عدد كبير من رواد السوشال ميديا مع هذا الرثاء وتناقلته الحسابات الفنية، وتعاطف عدد كبير من المتابعين مع ما نشرته مايا متمنين لها ولعائلتها الصبر والسلوان ولفقيدهم الرحمة والمغفرة. (سيدتي)
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