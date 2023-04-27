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فنون ومشاهير
روائي جزائري يرشّح منة شلبي لتجسيد شخصية الأديبة مي زيادة
Lebanon 24
27-04-2023
|
14:00
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كشف الروائي الجزائري واسيني الأعرج أن الفنانة منة شلبي هي المرشحة الأولى لدور البطولة وتجسيد شخصية الأديبة مي زيادة في مسلسل "ليالي العصفورية"، المقتبس من روايته "مي، ليالي إيزيس كوبيا" والصادرة في عام 2017 ويتشارك في كتابة السيناريو كلٌ من محمد هشام عبية وأماني المصري، والمسلسل من إخراج مريم الأحمدي، وإنتاج صادق الصباح (سيدرز آرت برودكشن) بعد أن اشترى حقوق الرواية.
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وأشار الروائي واسيني الأعرج فى تصريحات صحافية الى أن فكرة رواية "مي، ليالي إيزيس كوبيا، ثلاثمئة ليلة وليلة في جحيم العصفورية" ولدت في إطار مشروع سلسلة الكتابات التي أعدّها عن المرأة العربية.
وعن ترشيح الفنانة منة شلبي لأداء دور الأديبة مي زيادة، رأى الروائي الجزائري واسيني الأعرج أنه اختيار رائع، لما تتمتع به منة شلبي من كاريزما عالمية وشهرة واسعة في مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه لم يكن له كلمة في اختيار أيّ من الممثلين الذين سيؤدّون الأدوار في المسلسل التلفزيونى "ليالي العصفورية".
وأكد واسيني الأعرج أن هناك ثلاث صفات يجب أن تتمتع بها الفنانة التي ستؤدي شخصية مي زيادة في العمل، أولها أن الدور يحتاج إلى ممثلة في الأربعين من عمرها، أما الصفة الثانية فهي الذكاء، والثالثة فهي الشخصية القوية، وهو ما أجده في شخصية منة شلبي. (لها)
المصدر: لها
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