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فنون ومشاهير

مرض لا علاج له.. هذا ما كشفته ديمة بياعة عن تجربة ابنها من طليقها تيم حسن

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:00
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أكّدت الفنانة السورية ديمة بياعة أن ابنها من طليقها النجم تيم حسن شفيّ تمام من الداء الذي كان يعاني منه في جهازه المناعي.

وقالت في بثّ عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إن ورد تيم حسن تخلص من مرض كرون في عام 2021، من خلال استخدام العسل، لافتةً إلى أن لا علاج طبي من "الداء الصعب والمتعب للأهل والمريض".
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وداء كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية. وهو يسبب تورّم (التهاب) الأنسجة في السبيل الهضمي، وهذا قد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد والإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية.

وقد يختلف موضع الالتهاب الناتج عن داء كرون في السبيل الهضمي من شخص إلى آخر، وأكثر منطقة يصيبها هي الأمعاء الدقيقة. وينتشر هذا الالتهاب غالبًا في الطبقات العميقة من الأمعاء.

يُذكر أن لبياعة من حسن ولدان هما ورد وفهد، وهي متزوّجة حالياً من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو. (لها) 
المصدر: لها
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