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فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تعلن طلاقها رسميا من تامر حسني.. وأول رد فعل للأخير بعد الاعلان (صورة)

Lebanon 24
27-04-2023 | 10:20
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 أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" طلاقها رسميًا من الفنان تامر حسني، بعد زواج دام لأكثر من 12 عامًا.

وكتبت بسمة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني".
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وعلق تامر على منشور بسمة، مؤكدًا أنه يتمنى الخير لها، وأعاد نشره، خلال حسابه الخاص على "إنستغرام"، قائلًا: جعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا ولم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله.
 
 
يذكر أنه سبق أن انتشرت أخبار عديدة حول انفصال الثنائي الفني وفي كل مرة يكذب تامر الأخبار بطرق مختلفة. (لها) 

المصدر: لها
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