رضوى الشربيني ترد على ياسمين عز: "كلام العبيد ده مش بتاعي!"

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قامت مقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني بالرد على نسب واحد من أشهر تصريحات زميلتها ياسمين عز لها.وأعادت رضوى نشر صورة لأحد المنشورات على موقع تويتر ادعى أنها صرحت قائلة: "البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها"، وهذا أحد تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل، لترد رضوى قائلة: "وانا اقول الكلام ده ليه…انا ست عندها كرامه…كلام العبيد ده مش بتاعي!".وكانت رضوى قد صرحت لأحد البرامج الحوارية عن تداول فيديوهاتها التي دائما ما تكون مناصرة للسيدات، وقالت : "معرفش مين صدر إن رضوى الشربيني بتقول للست اضربي الراجل بالنار، أنا دايما بقول للست حبي جوزك وشيلي في عينك ومن 7 سنين ليا تصريحات بقول فيها اتزيني لجوزك ولو جاي من الشغل تعبان وطي صوتك واتكلمي معاه براحة ولو لزم ماية بملح وقادرة تعملي ده اعملي".(البوابة)