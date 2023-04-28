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فنون ومشاهير

بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها

Lebanon 24
28-04-2023 | 03:45
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نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك فيديو طريف عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ميريام بفستان أبيض ضيق ومعطف باللون نفسه ووضعت قبعة كبيرة على رأسها وهي تتمشى وتتمايل في شوارع بيروت على وقع أغنية pretty woman  الشهيرة.
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وظهر في الفيديو ردة فعل المارة عند مرور ميريام وهم ينظرون إليها بطريقة غريبة.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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