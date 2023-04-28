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فنون ومشاهير

هل تسببت "بلوغر" بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:55
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ردت البلوغر جليلة المغربية على اتهامها بالتسبب في انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل لوجود قصة حب سابقة مع تامر.

وانتشرت تلك الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان تامر وبسمة الانفصال.
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وقالت جليلة المغربية: بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.

وتابعت: انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل". (روسيا اليوم)
 
 
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