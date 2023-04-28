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فنون ومشاهير

بكلمات رومانسية.. ولي العهد الأردني يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:00
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هنأ ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خطيبته المهندسة السعودية رجوة آل سيف بعيد ميلادها.
 
وعبر حسابه على "انستغرام"، نشر الحسين صورة باللونين الأبيض والأسود، تظهر فيها خطيبته رجوة برفقة حصان، وعلّق عليها باللغة العربية: "غاليتي رجوة.. كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".
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الأميرة رجوة آل سيف

وعلق باللغة الإنكليزية أيضاً وقال بما معناه: "أتمنى لكِ عيد ميلاد سعيداً جداً عزيزتي رجوة! أتطلع إلى حياة مليئة بالحب والرحمة والالتزام معك".
 
وحظيت معايدة الأمير الشاب لخطيبته بتفاعل واسع من قبل متابعيه، حيث حرص الكثيرون منهم على التعبير عن سعادتهم معلقين: "غزل الملوك"، "ولي عهدنا رومنسي علم شبابنا".
وقال آخرون: "غزل راقي وملوكي جداً"، "كل سنه ورجوتك بخير يا سمو الامير"، "الله يحفظكم و يخليكم لبعض يا رب". (فوشيا)
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