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فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ يُقرّر مغادرة البلاد: لن آسف على شيء

Lebanon 24
28-04-2023 | 09:13
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بتغريدة مفاجئة، أعلن الممثل أسعد رشدان عبر حسابه على "تويتر"، أنّه قرّر مغادرة لبنان، وكتب:
 
"لقد نجحوا، وسوف أرحل..
لن التفت الى الوراء،
لن آسف على شيء، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا طفولة ولا شباب، 
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سأتفرّغ لشيبتي، و... أختو ما يكون وطن".
 
 
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أسعد رشدان

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