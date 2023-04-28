ممثل لبنانيّ يُقرّر مغادرة البلاد: لن آسف على شيء

بتغريدة مفاجئة، أعلن الممثل أسعد رشدان عبر حسابه على "تويتر"، أنّه قرّر مغادرة لبنان، وكتب:

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"لقد نجحوا، وسوف أرحل..لن التفت الى الوراء،لن آسف على شيء، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا طفولة ولا شباب،سأتفرّغ لشيبتي، و... أختو ما يكون وطن".