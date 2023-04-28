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فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ يُقرّر مغادرة البلاد: لن آسف على شيء
Lebanon 24
28-04-2023
|
09:13
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بتغريدة مفاجئة، أعلن الممثل أسعد رشدان عبر حسابه على "تويتر"، أنّه قرّر مغادرة لبنان، وكتب:
"لقد نجحوا، وسوف أرحل..
لن التفت الى الوراء،
لن آسف على شيء، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا طفولة ولا شباب،
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سأتفرّغ لشيبتي، و... أختو ما يكون وطن".
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أسعد رشدان
ممثل
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