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فنون ومشاهير

تعليق مؤثر.. هذا ما قاله أيمن زيدان بعد وفاة شقيقه شادي ومحمد قنوع!

Lebanon 24
28-04-2023 | 14:00
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عبّر النجم السوري أيمن زيدان عن حزنه الكبير لوفاة النجم الشاب محمد قنوع، وشقيقه الفنان شادي زيدان.
ونشر أيمن صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في تعليقه على الصورة: " كم أنا متعب ياصديقي.. - ارم ِأحمال حزنك فالحياة يجب أن تستمر.. أعرف أنْ لاشيء يوقف جريان الحياة ولكن ماذا عن حصى الأحزان التي تعرقل مجراها؟.. لن يتغير أي شيء ...فأخيراً ستصب في البحر.. عندها سيصير زبد البحر شلالات حزن لاينضب.. وماذا أمامك أن تفعل ؟".
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وأضاف أيمن: "سأقف على منارة المراكب التائهة وسأصرخ بملء فمي..ترجل أيها الموت قليلاً عن صهوة أحبتنا".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما نشره الفنان الشهير، وتمنوا له العمر المديد والصحة والسعادة وللفقيدين محمد قنوع وشادي زيدان الرحمة والمغفرة.

وشكلت وفاة الفنانين شادي زيدان ومحمد قنوع صدمة للوسط الفني السوري والعربي حيث توفي الاثنان خلال فترة زمنية قصيرة. (سيدتي)
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