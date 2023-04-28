تفاصيل مثيرة.. كيف بدأت قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل التي انتهت بالطلاق؟

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على " انستغرام" انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني.



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بعد الشائعات التي لاحقته حول ارتباطه بفنانات وزواجه منهن في السر، قرر تامر أن يضع حداً لهذا الأمر، من خلال إفصاحه وكشفه للجميع عن الفتاة التي اقتحمت قلبه وتربعت بداخله ، وذلك من خلال أغنية "متسألنيش " التي جمعته ببسمة بوسيل و تم طرحها ضمن أغاني ألبومه " اللي جاي أحلى " عام 2011، وهنا بدأ الفضول لدى الكثيرين حول هوية الفتاة التي شاركت تامر حسني هذه الأغنية والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.



وفي حفل اقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء، عقد تامر حسني وبسمة بوسيل قرانهما عام 2012 ، وفي ما بعد أنجبا " تاليا" ثم " أمايا" وأخيراً "أدم". علاقة الثنائي بدأت بقصة حب وتكللت بـ الزواج وإنجاب ثلاثة أطفال ثم الانفصال، ولكن كيف بدأت؟بعد الشائعات التي لاحقته حول ارتباطه بفنانات وزواجه منهن في السر، قرر تامر أن يضع حداً لهذا الأمر، من خلال إفصاحه وكشفه للجميع عن الفتاة التي اقتحمت قلبه وتربعت بداخله ، وذلك من خلال أغنية "متسألنيش " التي جمعته ببسمة بوسيل و تم طرحها ضمن أغاني ألبومه " اللي جاي أحلى " عام 2011، وهنا بدأ الفضول لدى الكثيرين حول هوية الفتاة التي شاركت تامر حسني هذه الأغنية والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.وفي حفل اقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء، عقد تامر حسني وبسمة بوسيل قرانهما عام 2012 ، وفي ما بعد أنجبا " تاليا" ثم " أمايا" وأخيراً "أدم".

بداية الحكاية..

كشف تامر حسني عن تفاصيل تعارفه على بسمة بوسيل وذلك خلال لقاء سابق له في برنامج " صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وقال تامر أثناء ذهابه إلى المغرب لإحياء حفل غنائي هناك على هامش فعاليات مهرجان " موازين" التقت به بسمة كإحدى الفتيات المعجبات به ، وهنا استغلت بسمة الفرصة وبدأت تتحدث معه وعن مدى حبها وإعجابها الشديد به، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل فاجأته بسمة بدفتر صغير كان معها تضمن مجموعة من الصور له.

وأشار تامر في حديثه، أن الغريب في الأمر ليست صوره التي رآها ولكن الجمل والعبارات الرومانسية التي كانت تكتبها بسمة على كل صورة، وقال: "الكلمات والجمل التي كتبتها تجعلك تشعر بأنني زوجها أو حبيبها المستقبلي".

واستطرد حديثه قائلاً، أنه رأى حالات كثيرة مثل بسمة من المعجبات ولكن ، المميز لدى بسمة هي حالة الصدق والحب والطاقة تجاه الشخص الذي أعجبت به".



انفصال ثم عودة



في عام 2014 انتشرت أنباء عن انفصال الثنائي بسبب غيرة بسمة الشديدة على تامر حسني، من معجباته ، ولكن سرعان ما تدخل الأهل والأصدقاء المقربين لحل المشكلة لتهدأ الأمور وتعود الحياة بينهما طبيعية.

ولم تمر سوى ثلاث سنوات، ليتقرر الأمر مجدداً في عام 2017 وتنتشر أخبار انفصالهما من جديد ، ولكن هذه المرة قرر تامر أن يبادر بالمصالحة من جانبه بعد أن وجه الاعتذار لزوجته بطريقة غير مباشرة وعادت حياتهما مرة أخرى.



عام 2020

أعلنت بسمة بوسيل رسمياً الانفصال والسير في إجراءات الطلاق عن تامر في عام 2020، حيث كتبت عبر خاصية " الاستوري " عبر حسابها على " إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع".

ورد تامر حسني عليها ووجه لها رسالة وقتها عبر خاصية الاستوري أيضاً قائلا: بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل".

وفي 2023، فاجأت بسمة بوسيل متابعيها على " انستغرام" بخبر انفصالها عن زوجها تامر حسني، وسط دهشة وصدمة من قبل البعض خاصة وأن الثنائي معروف عنهما مدى حبهما الشديد لبعض. (سيدتي)