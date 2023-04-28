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فنون ومشاهير

بمناسبة عيد ميلادها الـ29.. بهذه الكلمات هنأ ولي العهد الأردني خطيبته

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:21
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هنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خطيبته رجوة آل سيف بعيد ميلادها الـ29، ووجه لها رسالة جاء فيها:
 
"غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك". (فوشيا) 
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الأمير الحسين

رجوة

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