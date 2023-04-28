بمناسبة عيد ميلادها الـ29.. بهذه الكلمات هنأ ولي العهد الأردني خطيبته

هنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خطيبته رجوة آل سيف بعيد ميلادها الـ29، ووجه لها رسالة جاء فيها:

"غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك". (فوشيا)