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فنون ومشاهير
بمناسبة عيد ميلادها الـ29.. بهذه الكلمات هنأ ولي العهد الأردني خطيبته
Lebanon 24
28-04-2023
|
12:21
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هنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خطيبته رجوة آل سيف بعيد ميلادها الـ29، ووجه لها رسالة جاء فيها:
"غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك". (فوشيا)
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الأمير الحسين
رجوة
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