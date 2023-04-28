شعرت بتسارع نبضات قلبها بشكل مخيف.. مشهورة السوشال ميديا تنجو من الموت

روت مشهورة السوشال ميديا الكويتية الدكتورة خلود تفاصيل مرضها المفاجئ، الذي "كاد يودي بحياتها لولا لطف لله بها"، على حد تعبيرها.



وأعربت خلود عن صدمتها لما حلَّ بها، مُشيرةً في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" إلى أنها لا تعلم كيف نجت من الموت.

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وعن تفاصيل الحادثة، كانت خلود برفقة عائلتها وأطفالها في الشالية، وبعد انتهاء السهرة توجهت لمنزلها وبدأت بعمليات جرد للأغراض وإشغال نفسها بأمور عدة كونها لا تشعر بالنعاس، وبشكل مفاجئ شعرت بتسارع نبضات قلبها بشكل مخيف، لدرجة أن رأسها وجسدها بدآ يهتزان بعنف.





وأوضحت أنها أرسلت لزوجها أمين مقطع فيديو لما يحدث لها، وعلى الفور هاتف "سيسيليا" التي تواجدت في المكان نفسه، حيث صدمت الأخيرة بحالة خلود، ورأت وجهها يتغير للون أزرق، بينما جسدها يتصبب عرقًا، وأطرافها متجمدة.



وبعد وصول عائلتها وأصدقائها إلى المنزل، اتصلوا بسيارة الإسعاف ونقلوها على الفور إلى المشفى، ووصلت نبض 286 دون أي مجهود، كما واجه الأطباء مصاعب في قراءة ضغطها.



ولفتت إلى أن الممرضات انصدمن من حالتها وبدأن بالصراخ، وعلى الفور تناولت بعض الأدوية، حينها شعرت بالقليل من الراحة.



وبيَّنت خلود أن الطبيب نصحها بتناول الوجبات المالحة، كما أشار عليها بإجراء عملية كي لعضلة القلب بسبب معاناتها من كهرباء زائدة في القلب.

وشددت خلود على أنها لم تعان من أي مرض قبل هذه الحادثة، وحمدت الله على إنقاذ حياتها.