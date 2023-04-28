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فنون ومشاهير

تساؤلات حول تحولات طرأت على ملامحها.. ماذا كشفت "وردة"؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 23:00
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علقت الفنانة رباب كنعان على تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة اعتبرتها مسيئة ومشوهة للحقيقة.
 
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شاركوا صوراً للفنانة رباب كنعان خلال تواجدها في عزاء الممثل الشاب الراحل محمد قنوع.
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وظهرت كنعان في الصور بوجه حزين وشاحب، الأمر الذي أثار تساؤلات المتابعين والمعلقين للتحولات التي طرأت على ملامحها.


وردا على تلك الصور نشرت كنعان، المشهورة باسم "وردة" لمشاركتها في مسلسل "جميل وهناء"، منشوراً على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، مؤكدة أن من قام بتصويرها قام باستخدام تقنية distortion التي تقوم بتشويش الصورة، قائلة: "إن شالله يكون مبسوط يلي أخدلي صور من مسافة قريبة، ويلي معروف خلالها بيصير distortion بفن التصوير".

وأضافت: "الـ distortion هو غالبا نتيجة متعلقة بهندسة العدسة وبإمكانه تشويش جودة الصورة بشكل كبير".

وشكرت رباب كنعان خلال منشورها من وصفتهم بالمحبين والإعلام الراقي على ثقتهم ودعمهم المقدم لها، وأرفقت المنشور بصورة حديثة لها علقت عليها قائلة: "وهي صورة بدون ديستورشن".
المصدر: فوشيا
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