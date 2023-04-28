Advertisement

فنون ومشاهير

أخبار مشبوهة وقضية آداب.. فنانة مشهورة تتقدم ببلاغ

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1061686-638183214768452121.jpg
Doc-P-1061686-638183214768452121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدّمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بـ"المشبوهة"، وذلك بتهمة السب والتشهير.

ونشرت إبراهيم عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أسماء المسؤولين عن تلك الصفحة، وطلبت من جمهورها الإدلاء عن أي معلومات يعرفونها عنهم لجهات الأمن، حيث كتبت: "مطلوب أي معلومات أو تليفونات للمذكور أسماءهم وصورهم لمباحث الإنترنت".
Advertisement

وأضافت: "كل من تسول له نفسه بعمل صفحة مشبوهة أو بث محتوى للسب والتشهير تم عمل محضر في مديرية أمن القاهرة في الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وجارى الفحص وإخطار النيابة".

واختتمت إبراهيم منشورها موجهة رسالة شكر للعقيد محمد حسن رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والرائد عمرو عبد الهادي بمديرية أمن القاهرة.

وأرفقت المنشور بصور من المحتوى الذي نشره هؤلاء الأشخاص، وكان تحت عنوان "عمارة مدام غادة المشبوهة، وقضية آداب المعادي، غادة إبراهيم وإلهام شاهين"، ويتبين في الفيديو توجيه اتهامات للفنانة بحبسها بداية مشوراها الفني عام 1992 بسبب بعض القضايا.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-28
14:00 | 2023-04-28
12:21 | 2023-04-28
11:00 | 2023-04-28
10:25 | 2023-04-28
09:13 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website