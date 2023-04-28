أخبار مشبوهة وقضية آداب.. فنانة مشهورة تتقدم ببلاغ

تقدّمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بـ"المشبوهة"، وذلك بتهمة السب والتشهير.



ونشرت إبراهيم عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أسماء المسؤولين عن تلك الصفحة، وطلبت من جمهورها الإدلاء عن أي معلومات يعرفونها عنهم لجهات الأمن، حيث كتبت: "مطلوب أي معلومات أو تليفونات للمذكور أسماءهم وصورهم لمباحث الإنترنت".

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وأضافت: "كل من تسول له نفسه بعمل صفحة مشبوهة أو بث محتوى للسب والتشهير تم عمل محضر في مديرية أمن القاهرة في الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وجارى الفحص وإخطار النيابة".



واختتمت إبراهيم منشورها موجهة رسالة شكر للعقيد محمد حسن رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والرائد عمرو عبد الهادي بمديرية أمن القاهرة.



وأرفقت المنشور بصور من المحتوى الذي نشره هؤلاء الأشخاص، وكان تحت عنوان "عمارة مدام غادة المشبوهة، وقضية آداب المعادي، غادة إبراهيم وإلهام شاهين"، ويتبين في الفيديو توجيه اتهامات للفنانة بحبسها بداية مشوراها الفني عام 1992 بسبب بعض القضايا.