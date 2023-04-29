موقف محرج.. شيرين عبد الوهاب تسقط على المسرح خلال حفلها في دبي (فيديو)

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم في حفلها الأول في دبي بعد غياب عن جمهورها ومحبيها.

ونهضت شيرين بمساعدة الحراس، وقالت بعد سقوطها: شوفوا والله.. بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات ديه المفروض تتدفن في المسرح عشان المطرب ميقعش.. ولكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولو شوفوا شيرين وقعت.. بس ميقعش إلا الشاطر".

ومازحت الجمهور قائلة: "أنا لو مأمنة على رجلي أطلب منكم قد أيه بقى".

كما وأعربت الفنانة عن غضبها الشديد، وقالت: "أنا هرفع قضية علشان اللي بيحصل للفنان دا قلة ذوق ووالله العظيم حرام".