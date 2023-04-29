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فنون ومشاهير

شاهد.. ياسر العظمة يرثي الفنان الراحل محمد قنوع بفيديو مؤثر

Lebanon 24
29-04-2023 | 05:00
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تحدث الفنان السوري القدير ياسر العظمة عن مزايا وقيم الفنان الراحل محمد قنوع، معبراً عن حزنه الكبير لرحيله.
 
 
وأكد ياسر العظمة من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أن الراحل كان يتمتع بالقيم والأخلاق النبيلة والصدق والشهامة.
 
 
 
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كما وتحدث عن الكثير من صفات الراحل والرحلة التي جمعتهما معاً، اذ أكد أنه كان برفقته منذ بداياته في العمل معه.

وقال ياسر العظمة في تعليقه على الفيديو: "إهداء الى روح محمد قنوع".
 
وتفاعل عدد كبير من متابعي ياسر العظمة مع الفيديو وتمنوا للراحل محمد قنوع الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والمغفرة.

وبدأ الفنان محمد قنوع مسيرته الفنية مع القدير ياسر العظمة من خلال سلسلة "مرايا" الشهيرة.

وكان الفنان محمد قنوع قد توفي مساء السبت الفائت وشُيع جثمانه الأحد إلى مثواه الأخير في مقبرة المزة في العاصمة السورية دمشق وسط حضور كثيف من زملائه وأصدقائه ومحبيه.
 
 
وتوفي الفنان إثر احتشاء عضلة قلبية خلال خضوعه لقسطرة قلبية لتركيب دعامات لشرايين القلب. (سيدتي)
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