بعد حفله في جدة.. الموت يؤلم كاظم الساهر بأعز الناس! (صورة)

أعلن النجم كاظم الساهر وفاة صديقه ورفيق دربه وأحد أعضاء "الكورال" الذي يرافقه في حفلاته محمود شاكر عن عمر يناهز التاسعة والخمسين عاماً.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوره لصديقه الراحل ونعاه بكلمات مؤثرة.

Advertisement

وقال كاظم: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ محمود شاكر في ذمة الله...رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.".









وكان كاظم الساهر قد احيا حفلاً مميزاً في جدة بالمملكة العربية السعودية وتأتي الحفلة ضمن حفلات عيد جدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه في مسرح بنش مارك على طريق الملك عبدالعزيز.

يشار إلى ان محمود شاكر احد أعضاء كورال الفنان كاظم الساهر الذي يرافقه في اغانيه وحفلاته وبدأ حياته مطرباً قبل ان ينضم لكورال كاظم. (سيدتي)